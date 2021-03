PROIECT Cum se vor face testarea si vaccinarea anti COVID-19 in farmacii

Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 adoptata de Guvern prevede modificarea Legii farmaciei in acest sens:ART. 17 - La articolul 2, alineatul (1) din Legea farmaciei nr.266/2008, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:"g) masurarea unor parametri biologici , efectuarea de teste in scop de diagnostic si administrarea de vaccinuri, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii."

