Elevii din scoli vor fi testati impotriva COVID-19 cu teste rapide antigen. Cine se va ocupa de testarea in masa

Aceasta nu a vrut sa dea detalii referitoare la momentul in care va incepe o astfel de testare in randul elevilor, insa a precizat ca Ministerul Sanatatii va colabora cu Institutul National de Sanatate Publica pentru a elabora o strategie de testare in scoli."De asemenea, elaboram un ghid de conduita in scoli in ceea ce priveste masurile de igiena", a spus secretarul de stat intr-o interventie la Digi 24.Potrivit acesteia, avantajul testelor rapide cu antigen e constituit de raspunsul rapid, in 15 minute. "Testul rapid va fi efectuat in cabinetele scolare de catre medicii scolari", a completat oficialul.