Testele de evaluare PISA, amanate pentru 2023 din cauza pandemiei noului coronavirus

"Din cauza crizei COVID-19, tarile membre ale OCDE au decis sa amane urmatoarele doua anchete PISA. Elevii vor da testul in 2022, nu in 2021, iar rezultatele vor fi publicate in decembrie 2023. Urmatoarea ancheta PISA va fi apoi publicata in 2026, nu in 2025", informeaza OCDE intr-un comunicat.Rezultatele celui mai recent studiu PISA, la care au participat 600.000 de tineri de 15 ani din 79 de tari si teritorii, au fost publicate in decembrie anul trecut. Pe primele locuri la domeniul citire/lectura (domeniul principal de testare la PISA 2018) s-au situat China, Singapore, Estonia, Finlanda, Canada si Irlanda. La nivelul Uniunii Europene, pe primele locuri s-au clasat Estonia, Finlanda, Irlanda, Polonia, Suedia.Studiul, care evalueaza din anul 2000 competentele in stiinte, matematici si lectura pentru elevii in varsta de 15 ani, a devenit o referinta mondiala, fiind monitorizat cu mare atentie de guvernele lumii. La fiecare editie, unul dintre aceste trei domenii, declarat "dominant", este mai amplu dezvoltat. In clasamentul pe 2018, Romania a inregistrat scoruri sub media mondiala la toate cele trei sectiuni.Intr-o prima etapa, PISA a consacrat tarile nordice drept cei mai buni elevi, cu Finlanda in frunte. Atunci cand numarul de participanti s-a extins, mai multe tari sau orase asiatice au stralucit, precum Shanghai.La randul sau, Germania a inregistrat o redresare spectaculoasa, supranumita "socul PISA", datorita reformelor initiate dupa un rezultat dezamagitor in timpul editiei din anul 2000.