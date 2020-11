Testele rapide pentru depistarea COVID-19 vor fi distribuite, de joi, in unitatile de primiri urgente

"Aceste teste sunt pentru cei care prezinta simptomatologie. Dupa cum am mentionat, un barometru foarte important este prezenta si formatarea unitatilor de primiri urgente. Aceste 43.000 de teste, in prima faza, vor fi distribuite unitatilor de primiri urgente, tocmai pentru a decolmata aceste unitati de primiri urgente si a avea un rezultat rapid pentru cei care se prezinta cu simptomatologie. In masura in care il depistam in jumatate de ora sa spunem ca este SARS-CoV-2 pozitiv, atunci il putem dirija catre unitatile specializate. Daca este SARS-CoV-2 negativ, il putem dirija catre cele care trateaza patologia non-COVID. Avem in aceasta saptamana, cred ca pe 5, vor fi distribuite, pe 5 sau 6, vor fi distribuite in unitatile de primiri urgente, iar saptamana urmatoare avem in evaluare si achizitionarea a inca un milion astfel de teste pentru a putea dirija. Dupa cum stiti, la nivelul Comisiei Europene s-au achizitionat si se achizitioneaza in continuare aceste teste pentru tarile membre in valoare de 100 milioane de euro", a spus ministrul Nelu Tataru miercuri, 4 noiembrie, intr-o conferinta de presa.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si vicepremierul Raluca Turcan au discutat miercuri, la sediul Prefecturii din Sibiu, cu membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta, dupa care au vizitat Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu.