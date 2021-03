Graficul incidentei cazurilor de COVID-19. Cinci judete, printre care si Brasov, sunt in scenariul rosu al pandemiei

Alte trei judete sunt cu o rata de peste 3 la mia de locuitori. Scenariul rosu este si in Cluj, unde este inregistrata o rata de 3,42 la mia de locuitori, Ilfov si Maramures, cu o rata de 3,04 la mia de locuitori.Alte 11 judete sunt in scenariul galben.Judetul Timis are o rata de incidenta de 5,24 la mia de locuitori, 415 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore, si 39.994 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Alba - 2,35 la mia de locuitoriArad - 1,71 la mia de locuitori Bucuresti - 2,71 la mia de locuitoriConstanta - 1,74 la mia de locuitoriDolj - 1,72 la mia de locuitoriGorj - 1,99 la mia de locuitoriHunedoara - 2,54 la mia de locuitoriSalaj - 2,20 la mia de locuitoriSatu Mare - 1,99 la mia de locuitoriSibiu - 1,86 la mia de locuitoriValcea - 1,56 la mia de locuitoriGrupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri, 3 martie, ca au fost depistate 4.278 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore . Totodata, s-au inregistrate 77 de decese. In prezent, la ATI sunt 1.032 de pacienti infectati cu noul coronavirus.