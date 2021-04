Aplicatiile mobile, tot mai cautate in pandemie. Cat timp petrecem zilnic "pe telefon"

Pandemia a contribuit la cresterea timpului pe care posesorii de smartphone-uri il petrec folosind diverse aplicatii. 4,2 ore este acum timpul mediu care-l petrecem in aplicatii mobile, conform studiului realizat de App Annie.Prin comparatie cu primul trimestru din urma cu doi ani, cresterea este de 30%.In unele tari, printre care Coreea de Sud, Indonezia si Brazilia, oamenii petrec si peste 5 ore pe zi, in medie, cu ochii in aplicatii.In India, cresterea fata de acum doi ani este si mai mare, in jur de 80%.Dincolo de Facebook , YouTube si TikTok , printre aplicatiile care au avut cel mai mult de castigat de pe urma cresterii timpului mediu de folosire a aplicatiilor sunt Telegram si Signal, propulsate de marele scandal al datelor pe care WhatsApp le partajeaza cu Facebook La capitolul jocuri, in ultimul trimestru s-au remarcat titluri precum High Heels, Project Makeover, DOP 2: Delete One Part si Phone Case DIY.