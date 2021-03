Pe platforma de vaccinare va fi disponibil timpul pana la vaccinare, dar si tipul de vaccin care fi utilizat la imunizare

"Sunt cateva elemente esentiale care vor fi schimbate la platforma de programe si anume primul aspect care urmeaza sa fie disponibil este estimarea timpului probabil al vaccinarii, perioada, intervalul de timp in care persoana care se inscrie pe lista de asteptare va putea fi vaccinata efectiv. Al doilea lucru efectiv incercam sa transparentizam tipul de vaccin din respectivul centru de vaccinare pentru ca o persoana care sta 30 de zile pe lista de asteptare, ajunge sa se programeze intr-un centru si isi da seama efectiv ca nu vrea sa se vaccineze cu acel vaccin ceea ce pentru noi nu ar trebui sa se intample", a declarat Valeriu Gheorghita, duminica seara, la Digi 24."Mi se pare firesc ca omul sa stie de la inceput pe ce liste de asteptare se programeaza si pe ce tip de vaccin chiar daca pana la urma disponibilitatea mai multor vaccinuri nu este neaparat un obiect care sa permita alegerea vaccinurilor ci sa permita programarea si accesul intr-un numar mai mare de persoane la vaccinare plecand de la premisa ca cele patru vaccinuri au beneficii maximale fata de forme severe, fata de complicatiile bolii", a continuat Gheorghita.El a precizat ca aceasta modificare va fi operationalizata la inceputul lunii aprilie."Cred ca in prima parte a lunii aprilie foarte probabil sa fie operationalizata acea estimare a timpului pana la vaccinarea efectiva. De ce dureaza atat? Lasand la o parte procedura tehnica, in fiecare centru de vaccinare mai exista inca parte din cabinete care nu au fost activate, ele urmeaza sa devina active in prima parte a lunii aprilie, pana pe 13 aprilie vom deschide peste 350 de cabinete pentru Pfizer. O alta schimbare importanta in prima parte a lunii aprilie vom creste numarul de persoane programate pe cabinet de la 60 la 90 deci practic o sa creasca cu 50 la suta capacitatea de vaccinare in centrele de vaccinare", a explicat Valeriu Gheorghita.