O majoritate covarsitoare a tinerelor femei din Europa evita sa mearga in anumite locuri sau cartiere de teama ca ar putea fi agresate sau hartuite, indica un raport european publicat vineri, transmit AFP si dpa.

"De teama ca ar putea fi agresate fizic sau sexual ori hartuite, 83% dintre femeile cu varste intre 16 si 29 de ani evita sa mearga singure in anumite locuri, fie sa se deplaseze pe anumite strazi sau cartiere, fie sa se afle izolate cu o alta persoana", potrivit studiului realizat de Agentia europeana pentru drepturi fundamentale (FRA).

Pentru realizarea studiului, FRA a interogat, in anul 2019, 35.000 de persoane din Uniunea Europeana, Regatul Unit si Macedonia de Nord cu privire la perceptiile lor asupra infractionalitatii, securitatii si drepturilor victimelor.

"Tinerele femei in special evita diferite locuri temandu-se pentru securitatea lor. Aceasta este o chestiune importanta in termeni de egalitate, intrucat demonstreaza ca ele nu pot utiliza spatiile publice in aceeasi maniera ca barbatii", a declarat autorul raportului, Sami Nevala, pentru AFP.

Pentru comparatie, doar 58% dintre barbatii din aceeasi categorie de varsta afirma ca adopta acelasi comportament, potrivit FRA, care ofera astfel primele date statistice transfrontaliere privind infractionalitatea si securitatea.

Studiul mai arata ca peste 22 de milioane de persoane sunt atacate fizic in fiecare an in Uniunea Europeana si ca 110 milioane sunt tinta hartuirii.

O proportie de 9% dintre persoanele intervievate au recunoscut ca s-au confruntat cu violenta fizica in ultimii cinci ani, iar 6% au devenit victime ale violentei fizice in precedentele 12 luni. Totusi, mai putin de o treime dintre victimele violentei fizice s-au adresat autoritatilor.

O alta concluzie a studiului este aceea ca 41% dintre respondenti au declarat ca au fost hartuiti in ultimii cinci ani, iar 29% s-au confruntat cu asemenea incidente in anul precedent.

FRA defineste hartuire drept insulte sau amenintari adresate in persoana sau online. Aceasta agentie europeana, ce are sediul la Viena, le-a cerut tarilor membre sa se concentreze pe categoriile care s-au confruntat cu rate ale violentei mai ridicate decat media, inclusiv tineri, persoane cu dizabilitati, minoritati etnice si membri ai comunitatii LGBT.

