Tinerii defavorizati pot obtine gratuit permisul de conducere. Ce conditii trebuie sa indeplineasca

"Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obtinerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o conditie sau poate fi un avantaj in obtinerea unui loc de munca sau in mentinerea si extinderea atributiilor de serviciu existente.Persoanele eligibile pentru finantare sunt tinerii din medii defavorizate, cu varsta intre 17 si 25 de ani care doresc sa obtina permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze si tramvaie. Solicitarile de finantare pot fi transmise online sau prin posta pana la data de 23 ianuarie 2021", se arata intr-un comunicat de presa dat publicitatii miercuri, de Fundatia pentru Comunitate.Pe langa formularul de inscriere completat sunt necesare cinci documente obligatorii: scrisoare de motivare personala; ancheta sociala ; in cazul minorilor o declaratie din partea parintelui sau a reprezentantului legal; in cazul celor peste 18 ani o declaratie de sustinere din partea unui mentor; oferta de pret de la scoala de soferi; document despre nivelul studiilor absolvite.Pentru a-si spori sansele de a face gratuit scoala de soferi, cei interesati pot trimite, optional, o adeverinta din partea unui angajator din care sa reiasa ca permisul de conducere este important in obtinerea unui loc de munca, respectiv o recomandare din partea unui ONG sau a unei institutii de stat."Mesajul nostru este foarte simplu: platim scoala de soferi. Prin acest program platim costurile scolii de soferi, cuprinse intre 1.300 si 2.300 de lei, sau pentru anumite categorii chiar 3.000 de lei, dar si alte cheltuieli precum examenul medical.Este un program foarte popular si in fiecare an avem de trei-patru ori mai multe solicitari decat finantarile pe care le acordam. Pentru acordarea finantarii avem in vedere situatia materiala a solicitantului, dar si modul in care acesta reuseste sa ne convinga ca are nevoie de permis de conducere pentru un loc de munca", a declarat, pentru AGERPRES, Andras Imre, directorul executiv al Fundatiei Pentru Comunitate.Detalii si formularul de inscriere se gasesc pe https://pentrucomunitate.ro/ro/permis In decursul celor cinci ani de la inceputul acestui program, 83 de tineri au finalizat cu succes cursurile si examenul, iar alti 68 de beneficiari continua studiile sau sunt programati pentru examen.Programul, ajuns la cea de-a sasea editie, este organizat de Fundatia Pentru Comunitate din fondurile puse la dispozitie de compania MOL Romania.Citeste si: Cadrele medicale detasate in centrele de vaccinare nu vor fi platite in plus. Anuntul ministrului Sanatatii