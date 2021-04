Categoria de varsta cea mai reticenta la vaccinul anti COVID-19. Ce arata datele sociologice

Drumul nostru catre normalitate

Acestia reprezinta categoria cel mai putin afectata de boala provocata de virusul SARS-CoV-2."Sunt convins ca si tinerii vor intelege importanta vaccinarii, beneficiile vaccinarii, daca nu pentru ei, atunci pentru parinti, pentru bunici, pentru frati, pentru copii, cred ca este un moment in care nu este important doar ce cred eu, este important sa ne gandim si la cei din jurul nostru", spune medicul."Categoric, toate datele sociologice ne arata ca persoanele sub 30-35 de ani sunt mult mai reticente la vaccinare plecand de la simplul fapt ca riscul de a face o forma sever de boala este semnificativ mai redus, din fericire, si e foarte bine ca se intampla asa. Insa, in contextul in care ne dorim cu totii sa participam la alte evenimente, cultural-artistice, sunt convins ca si tinerii vor intelege importanta vaccinarii, beneficiile vaccinarii, daca nu pentru ei, atunci pentru parinti, pentru bunici, pentru frati, pentru copii, cred ca este un moment in care nu este important doar ce cred eu, este important sa ne gandim si la cei din jurul nostru", a afirmat Valeriu Gheorghita duminica seara, la Digi 24.El a precizat ca "poate suna rigid" notiunea de campanie de vaccinare , dar ca aceasta este "drumul nostru catre normalitate". Valeriu Gheorghita a vorbit si despre datele constatate in Israel, unde sunt investigate posibile reactii secundare legate de afectiuni cardiace post-imunizare cu vaccinul anti-COVID."Pot sa va spun ca nu exista, in momentul de fata, un semnal la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului vizavi de aceste situatii, dar si in Israel se evalueaza daca sunt evenimente coincidente, pentru ca nu s-a stabilit ca vorbim de cu o frecventa mai mare decat in populatia generala", a declarat medicul.