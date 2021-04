Medic care a lucrat pe TIR-ul defect de la ATI: "Tot timpul am avut probleme: vara nu raceste, iarna nu incalzeste"

Unitatile mobile de terapie intensiva au ajuns in tara in luna iunie a anului trecut.Una dintre acestea a ajuns in vara anului trecut la Ploiesti. Cadrele medicale nu au fost scutite de probleme in gestionarea cazurilor internate in aceasta unitate mobila "Tot timpul am avut probleme cu TIR-ul ATI. In vara anului trecut, a scazut presiunea oxigenului, erau pacienti in TIR. Nu erau toti foarte grav, unii puteau respira. Din fericire, am gasit atunci loc pe sectia de terapie intensiva din spital si i-am dus acolo. Nu au fost pierderi de vieti", a declarat pentru News.ro, un medic din Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti.Acesta a precizat ca scaderea oxigenului a fost cea mai serioasa problema, insa nu a fost singura. In august anul trecut instalatia de climatizare a TIR-ului a cedat, facand ca unitatea mobila sa fie nefunctionala. Se intampla pe 23 august, la putin peste o luna dupa ce TR-ul fusese adus la Ploiesti. Mai mult de doua saptamani, TIR-ul a fost neutilizat. In 8 septembrie, autoritatile din judet au anuntat ca instalatia de climatizare a fost repusa in functiune."Vara nu raceste, iarna nu incalzeste. Unitatile de acest tip sunt facute pentru evacuare. Tii bolnavii o zi, doua, apoi ii duci in spital", a mai spus medicul.Si Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti a avut alocata, in vara anului trecut, una dintre unitatile mobile de terapie intensiva.Subprefectul judetului Arges, Emanuel Soare, prefect, la acel moment. a declarat pentru News.ro, ca din punct de vedere tehnic nu au fost probleme cu TIR-ul. A fost insa o perioada, in iarna, in care a fost nevoie de interventia echipei de mentenanta pentru a izola termic unitatea, intrucat temperatura interioara scazuse, odata cu racirea vremii."Am luptat foarte mult sa obtinem acest TIR in valul doi al pandemiei, pentru noi a fost foarte util avand in vedere numarul destul de mic al locurilor ATI. Nu au fost probleme din punct de vedere tehnic niciodata, a fost o singura problema pe perioada iernii, temperaturile incepusera sa scada si TIR-urile nu erau pregatite pentru a face fata temperaturilor foarte scazute, dar este o echipa care se ocupa permanent de aceste TIR-uri si au venit, au facut o procedura, au izolat podeaua astfel incat au reglat temperatura din interior. Altfel, nu au fost probleme, chiar am avut destul de multi pacienti care au fost tratati acolo", a explicat Emanuel Soare.Acesta a mentionat ca la Pitesti personalul tehnic din spital a fost instruit sa poata rezolva probleme tehnice aparute la unitatea mobila de terapie intensiva.Spitalele din ambele orase au trimis, intre timp, TIR-urile la Bucuresti , iar cel din Pitesti a ajuns la Spitalul Victor Babes, unde luni seara au murit trei pacienti, in urma unei defectiuni la instalatia de oxigen