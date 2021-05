Toate judetele raman in scenariul verde, cu o incidenta mai mica de 1 la mia de locuitori. Bucuresti, cele mai multe cazuri noi

Zonele cu cele mai multe cazuri de COVID-19

Acelasi document arata ca toate judetele sunt in scenariul verde , si toate au mai putin de un caz la mia de locuitori De pilda, in judetul Alba, incidenta este de 0,83 de cazuri la mia de locuitori, in Cluj incidenta este de 0,76 la mia de locuitori si la Sibiu incidenta e 0,69 la mia de locuitori. In ceea ce priveste zonele cu cele mai multe cazuri de COVID-19 nou confirmate, in Bucuresti sunt 42 de noi cazuri, urmat de Ilfov, cu 20 de cazuri, Cluj, cu 20 de cazuri, Bihor, cu 17 cazuri, Neamt, cu 17 cazuri.Numar de cazuri nou confirmate1. Alba 92. Arad 43. Arges 114. Bacau 85. Bihor 176. Bistrita-Nasaud 57. Botosan 28. Brasov 169. Braila 510. Buzau 311. Caras-Severin 312. Calarasi 013. Cluj 2014. Constanta 1415. Covasna 516. Dambovita 517. Dolj 818. Galati 1319. Giurgiu 520. Gorj 321. Harghita 022. Hunedoara 523. Ialomita 324. Iasi 1125. Ilfov 2026. Maramures 727. Mehedinti 128. Mures 529. Neamt 1730. Olt 1331. Prahova 832. Satu Mare 433. Salaj 334. Sibiu 1235. Suceava 836. Teleorman 337. Timis 1038. Tulcea 239. Vaslui 140. Valcea 241. Vrancea 742. Mun. Bucuresti 42