Bilant COVID-19: Cazuri noi de imbolnaviri in toate judetele tarii. Rata de infectare se mentine scazuta

Cele mai multe cazuri au fost raportate in Bucuresti - 32. Urmeaza Suceava, cu 12 cazuri si Arges cu 11.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 100 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distributia pe judete a acestor cazuri o regasiti in tabelul de mai jos.Numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus in Romania a ajuns vineri, 4 iunie, la 1.078.563, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate alte 225 de cazuri.Bilantul total al deceselor a ajuns la 30.612. In ultimele 24 de ore au fost raportate de catre INSP 113 decese (71 barbati si 42 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus.