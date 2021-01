Toni Grecu, primele declaratii dupa infectarea cu coronavirus: "Nu e o forma usoara, cert"

Toni Grecu a declarat pentru Paginademedia.ro ca nu are o forma usoara a bolii, ia tratamentul dat de medici si are o stare de sanatate imbunatatita."Nu e o forma usoara, cert. Nu am fost si nici nu sunt la ATI. Iau tratamentul specific la salon. Personalul este impecabil. Mi-au revenit gustul si mirosul, nu am dureri musculare sau de cap, dar obosesc foarte repede. E pneumonie", a explicat el.Pe 30 decembrie, Toni Grecu a gazduit programul "Gala Premiilor Masca de Aur", difuzat de TVR1.CITESTE SI: