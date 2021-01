Actorul Toni Grecu, internat cu COVID-19 la Institutul Matei Bals din Capitala. Surse: "Este pe o sectie normala de boli infectioase"

Cine este Toni Grecu

"Putem confirma ca actorul este internat, insa el nu este pe sectia de terapie intensiva, nu este in stare grava, ci este pe o sectie normala de boli infectioase, este echilibrat, este in regula", au declarat surse medicale pentru Ziare.com.Potrivit surselor citate, actorul a fost internat in cursul zilei de ieri, forma de coronavirus fiind una medie, cu usoare complicatii pulmonare. Am incercat sa-l contactam pe actor, dar acesta nu a raspuns la telefon.Toni Grecu s-a nascut in decembrie 1959 la Iasi si este unul dintre cei trei fondatori ai grupului umoristic Divertis.A absolvit Colegiul "Costache Negruzzi" din Iasi si a urmat cursurile Facultatii de Electronica si Telecomunicatii din Iasi, formand cu Doru Antonesi si Florin-Viorel Constantin trupa umoristica Divertis.La facultate a mai facut parte din grupurile Asterisc si Ars Amatoria. Cu doua-trei luni inainte de inceperea sezonului 2008, paraseste grupul initiind procesul de destramare a grupului.In 2010, a primit Premiul UNITER pentru spectacol de divertisment, "pentru contributia Domniei Sale la istoria vie a umorului romanesc".