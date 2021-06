Topul alimentelor care contin fragmente din gandaci rosii. Cum se obtine carminul, prezent in produsele procesate

Prezent si in produse cosmetice

Concret, carminul este produs din pulberea obtinuta prin zdrobirea unei insecte , cosenila, originara din Mexic sau din ouale acesteia. Colorantul este folosit de zeci de ani in industria carnii sau cea a laptelui.Insa, pe langa alimente, carminul e prezent si in anumite produse cosmetice, atrag atentia specialistii, care spun ca daca este folosit in cantitatile prevazute de normele in vigoare, carminul nu produce probleme de sanatate.E120 este pe lista aditivilor aprobati de Uniunea Europeana si FDA (Federal Drug Administration), cele doua organisme neconsiderandu-l periculos.In schimb, potrivit altor surse, carminul este raspunzator pentru o serie de probleme de sanatate cum ar fi rinitele, astmul sau chiar dermatitele de contact. Tocmai din acest motiv, nu se recomanda ca produsele care il contin sa fie date copiilor.In 2012, autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a inlocuit carminul din produsele farmaceutice cu un colorant de origine vegetala.Colorantul E120 este autorizat in Romania pentru toate tipurile de produse alimentare si nu prezinta riscuri pentru sanatate daca este utilizat in dozele admise de legislatie, de exemplu 100 g la kilogram pentru anumite tipuri de mezeluri.De pilda, parizerul este un aliment care trebuie evitat, afirma expertii in nutritie, care spun ca parizerul contine carmin. Cele mai ieftine mezeluri sunt si cele mai nesanatoase. Tocmai de aceea, este esentiala consultarea etichetei, pentru a verifica, inainte de a achizitiona un produs, care este compozitia acestuia.Ingredientele sunt trecute in ordinea cantitatilor folosite. Daca vedem ca primul e apa, acesta este ingredientul care primeaza. Apoi daca pe eticheta urmeaza grasimea si carnea MDM, adica dezosata mecanic, trebuie sa intelegem ca ea contine resturile care au ramas pe carcasele de carne.Nici carnatii nu sunt printre cele mai sanatoase alegeri din perspectiva alegerilor alimentare. Concret, si acestia fiind facuti din carne procesata, pot pune sanatatea in pericol, daca sunt consumati in exces si pe o perioada indelungata. Si acestia se numara printre alimentele care contin carmin, la o verificare atenta a etichetei.In ceea ce priveste E-urile pe care le contin crenvurstii, un studiu de amploare facut Asociatia Pro Consumatori a evidentiat ca 42% din produsele de tip crenvursti care se gasesc pe piata sunt colorati cu carmin. Mai precis, crenvurstii care se gasesc la comercializare au intre 2 si 11 aditivi alimentari.