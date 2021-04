Topul celor mai cautate locuri de munca in Romania. Companiile in care isi doresc romanii sa lucreze

Care este anuntul vedeta care a atras cele mai multe aplicatii

Vanzari, unde s-au inregistrat peste 321.300 de aplicari,Finante / Contabilitate, cu peste 235.000 de aplicari,Management, cu peste 187.400 de aplicari.IT / Telecom - cu peste 140.100 de aplicari,Administrativ / Secretariat - 127.000 de aplicari,Tehnicieni - peste 103.400 de aplicari,Marketing - peste 102.600 aplicari, Inginerie - 101.400 aplicari.Call center / Client service - peste 90.500 aplicari,Transport / Distributie - peste 60.500 de aplicari,Productie / Logistica - peste 59.000 aplicari,Resurse Umane - peste 54.500 aplicari,Constructii / Instalatii - peste 42.200 de aplicari.Joburile part-time si care permit telemunca se afla in topul 10 al celor mai populare anunturi. Dintre anunturile postate pe platforma BestJobs, in primul trimestru al acestui an, cele mai populare au fost in general cele care solicita experienta entry - level (0-2 ani). Anuntul "vedeta", care a atras peste 3.840 de aplicari , a fost cel de Casier full-time - part-time. Pe locul doi, cu aproape 3.370 de aplicari, s-a aflat un anunt privind angajarea unui Asistent manager logistica, tot la nivel de incepator, prin care se oferea un salariu net de 1.100 - 1.200 euro pe luna. Pe locul trei, cu peste 2.800 de aplicari, s-a situat un anunt pentru angajarea de Operator call center - cu posibilitate part-time si care permite munca la distanta. Enel (circa 25.400 aplicanti), Allianz Technology (peste 11.000 aplicanti),Alpha Bank Romania (circa 9.800 aplicanti),Continental Automotive Romania SRL (circa 9.300 aplicanti), Vodafone Shared Services Romania (peste 8.640 aplicanti),Draxlmaier Romania (circa 8.600 aplicanti),DM Drogerie Markt SRL (circa 8.300 aplicanti), Orange Romania SA (peste 7.100 aplicanti),Manpower Romania SRL (aproape 7.000 aplicanti),A&D Pharma - Dr.Max Group (peste 6.250 aplicanti).La finele anului trecut, aproape jumatate dintre angajatii romani lucrau complet remotely (de la distanta) sau in sistem hibrid (remote - la birou), potrivit unui sondaj realizat in ultimul trimestru al anului trecut la nivel global, printre care si Romania, de catre BestJobs si Boston Consulting Group, unul dintre cei mai mari consultanti de business din lume.Totusi, daca ar avea aceasta optiune, doar 11% dintre angajatii romani ar vrea sa lucreze doar la locul de munca, aproape jumatate (48,4%) dorindu-si un sistem hibrid, iar 40,6% - doar de la distanta. Studiul a fost realizat pe un esantion de peste 208.000 de oameni din peste 190 tari din intreaga lume, din care 2.572 de romani.