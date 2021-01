SINTEZA Noua tulpina sud africana de coronavirus. Tot ce se stie pana in acest moment: pana unde s-a raspandit si cat de eficient este vaccinul

Cat de periculoasa e tulpina fata de celelalte variante?

Cand a fost detectata tulpina

Cat de eficiente sunt vaccinurile

In ce masura vor mai exista mutatii

Avertismentul forului international vine in contextul in care deja noua tulpina a fost detectata in 22 de tari din zona Europei, reusind chiar sa inlocuiasca progresiv celelalte tulpini aflate in circulatie, doua exemple in acest sens fiind Marea Britanie si Danemarca.Insa ce se stie pana acum despre noua tulpina mai contagioasa de COVID-19? Potrivit unei analize din Politico , cercetarile arata ca noua tulpina are o incarcatura virala mai mare, respectiv o transmisibilitate crescuta. Din acest motiv, in Africa de Sud s-a intrat, din nou, in carantina la nivel national, sistemul sanitar fiind pus la pamant de numarul mare de infectari.Conform sursei citate, un studiu cu privire la noua tulpina africana subliniaza ca aceasta s-a raspandit rapid si a devenit varianta dominanta. Ce nu este insa clar e daca noua varianta provoaca simptome mai severe decat cele obisnuite.Totusi, Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca noua tulpina, mai transmisibila, poate provoca mai multe spitalizari si, in cele din urma, mai multe decese.Prima data, tulpina sud africana de coronavirus a fost identificata in luna octombrie 2020, insa banuielile sunt ca ea circula inca de la sfarsitul lunii august. Varianta, arata Politico, s-a raspandit inclusiv in Cape Town.In ultima perioada, varianta a fost detectata in Marea Britanie, Finlanda, Elvetia, Japonia si Australia.Parerile cu privire la eficienta vaccinurilor impotriva acestei noi tulpini de coronavirus, de origine africana, sunt impartite.Daca legat de tulpina din Marea Britanie nu exista indoieli referitoare la eficienta vaccinului, tulpina sud africana ar putea fi rezistenta la acesta.Avand in vedere ca noua varianta este prezenta deja in mai multe tari, nu este clar daca interdictiile de calatorie vor fi suficiente pentru a preveni raspandirea acesteia.Specialistii afirma ca sunt sanse ca si alte mutatii sa mai apara, astfel ca statele trebuie sa fie pregatite pentru a lupta si cu alte tulpini de COVID."Aceasta este o adevarata lectie pentru restul lumii", a spus Ravindra Gupta, profesor de microbiologie clinica la Universitatea din Cambridge.CITESTE SI: