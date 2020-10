Tot ce trebuie sa stii despre noul serviciu de consultanta juridica online

Economisesti timp si bani

Ajutor pentru romanii din afara granitelor

Inregistrare programare avocat online

Probleme juridice abordate online

Astfel de probleme si multe altele au putut fi rezolvate in timp util prin apelarea unui avocat online . Ce inseamna mai exact acest tip de serviciu? Nu este nevoie de intalnirea fata in fata cu un avocat, discutiile avand loc prin intermediul unui mijloc de comunicare online care asigura eficienta comunicarii la distanta sau prin telefon. Chestiuni care tin de drept civil, drept comercial, bussines law , dreptul familiei, infiintare sau incetare activitate societati, recuperare creante si multe altele pot fi abordate atunci cand apelezi la un avocat online.Nu mai trebuie sa-ti faci griji cu privire la distanta fizica dintre tine si avocat, mai ales daca vorbim de orase sau chiar tari diferite. Prin intermediul serviciului de consultanta juridica online, poti apela la ajutorul unui avocat specializat in problema cu care te confrunti, solutionarea acesteia avand loc in timp util si cu rezultate similare cu cele obtinute prin metoda traditionala.Cu un avocat online ai avantajul de a economisi o buna parte din timpul tau, pe care de altfel, l-ai fi petrecut in trafic in drum spre biroul avocatului sau pe drumuri pe distante mai lungi, atunci cand era cazul. Chiar si din punct de vedere financiar, poti lua in considerare serviciul de consultanta juridica online, pentru ca ai parte de onorariu fix cunoscut de la inceput si comunicat inainte de programare, fara alte taxe sau costuri care pot sa apara pe parcurs. Cu alte cuvinte, economisesti foarte multe resurse!Iar daca iti faci griji cu privire la eficienta acestui tip de serviciu, sutele de clienti multumiti sunt dovada ca este un sistem care functioneaza si duce la aceleasi rezultate sau chiar mai bune.Romanii stabiliti sau care lucreaza in strainatate apeleaza frecvent la un astfel de serviciu online solicitand rezolvarea de probleme juridice din diverse arii de expertiza de la specialistii nostri. Este cu atat mai simplu sa comunici cu un avocat din Romania, chiar daca te afli in alta tara, pentru ca majoritatea actelor se pot trimite pe e-mail in format electronic si daca este nevoie sa poate comunica si in alte limbi, decat romana, atunci cand este vorba de conflicte cu cetateni straini. In cadrul casei de avocatura cu o platforma online, vei gasi o echipa de avocati specializati in diverse arii de expertiza de drept, de la cel civil si comercial, la cel care vizeaza chestiuni legate de mosteniri, divorturi, recuperari sume de bani, nereguli cu privire la executarea unui contract, putand sa opteze si la avocati vorbitori de limbi italiana, engleza sau franceza.Totul este simplificat prin intermediul serviciului de avocat online, de la programare la colaborarea in sine. In cazul in care ai nevoie de sfatul unui specialist in drept, intra pe platforma online a casei de avocatura si programeaza-te prin cativa pasi simpli. Mai intai alegi intervalul orar in care esti disponibil pentru a purta discutia cu avocatul, apoi completezi campurile libere, cu datele personale de identificare si descrii in cateva cuvinte, problema cu care te confrunti.In continuare vei alege mijlocul prin care vei discuta cu avocatul: telefon, Skype, Zoom sau Whatsapp. Asigura-te in acest sens ca detii un device corespunzator, cu o camera functionala si o conexiune optima la internet. Ultimul pas este plata onorariului, care se poate face prin card bancar, printr-o metoda securizata de plata. In cateva minute vei primi confirmarea programarii si va urma sa intri in contact cu un avocat specializat in probleme ta, la ora stabilita.In momentul in care intampini orice tip de problema juridica poti apela la ajutorul unui avocat online.Vei putea chiar infiinta o firma mult mai simplu si cu mai putin efort daca apelezi la serviciile unui avocat online intrucat colaborarea prin intermediul corespondentei electronice este sigura si transparenta. Acesta se va ocupa de inregistrarea societatii, de redactarea si depunerea actelor necesar si de reprezentare in fata Registrului Comertului. Vei primi informatii legate de GDPR si legislatia muncii, asistenta pentru angajatori, drepturile angajatului si alte chestiuni cuprinse in Codul Muncii. Un avocat online poate fi solicitat si in chestiuni ce privesc litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, fie pentru consultanta fie pentru reprezentare.Poti intra in contact cu un specialist in drept civil pentru rezolvarea problemelor legate de revendicarea dreptului de proprietate, recuperarea de creante, anularea unor contracte sau conflicte intre proprietari si chiriasi. Se pot aborda probleme legate de drepturi nepatrimoniale, drept de proprietate privata, uzufruct, carte funciara, partaj judiciar, dar si de interpretare a clauzelor contractuale, raspundere in caz de prejudicii, consultanta pentru incheierea de contracte.In cazul in care te confrunti cu situatia unui divort, poti apela la serviciul de consultanta juridica online. Vei primi sprijin juridic in ceea ce priveste modurile prin care se poate desface o casatorie, incredintarea si intretinerea minorilor, stabilirea domiciliului minorului, stabilirea drepturilor personale, partaj de bunuri comune sau rapire internationala. Apeleaza un avocat online pentru stabilire paternitate, rapire internationala de minor, stabilire pensie alimentare, probleme in exercitarea drepturilor parintesti.Te vei putea consulta cu un avocat prin intermediul platformei online in cazuri de malpraxis, fie ca esti pacient, medic sau furnizor de servicii si produse medicale. In urma discutiilor, avocatul te va putea ajuta in ceea ce priveste redactarea de sesizari, asistenta si reprezentare in fata Comisiei de Malpraxis. Vei fi reprezentat in caz de mediere si vei primi suport in chestiuni legate de eliberarea dosarului medical si contestatii ale deciziilor date de Comisia de Malpraxis.In contextul in care ne aflam in prezent, in continuare cu restrictii privind prevenirea raspandirii virusului, este cel mai intelept, sa apelezi la serviciile juridice online, daca situatia o permite. Dupa cum am aratat mai devreme, gama de probleme si nelamuriri care pot fi abordate online, este destul de cuprinzatoare si generala.Nu va mai trebui sa te deplasezi pana la biroul avocatului, pentru cererea unui sfat sau pentru redactarea de documente, care se pot realiza, foarte simplu, de la distanta. Nu conteaza orasul sau tara in care te afli, poti primi sfatul unui avocat, in cateva minute, din confortul biroului tau sau al casei tale. Tot ce ai nevoie este un device functional si o conexiune buna la internet.