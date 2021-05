De ce a devenit testarea anticorpilor "sport national" in Romania. Medic: "Din pacate, o facem mult mai des decat ar trebui"

"Nu conteaza sa facem o comparatie decat in cazul aceluiasi laborator"

"Nu ma intereseaza valoarea efectiva a anticorpilor, ci urmarirea in dinamica a valorii, anticorpii se pot pierde in 3 luni"

Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti, a explicat pentru News.ro care este frecventa cu care ar trebui sa ne masuram anticorpii dupa ce am facut rapelul cu vaccinul anti-Covid 19."Este clar ca testarea anticorpilor a devenit un sport national si ca il facem din pacate mult mai des decat ar trebui. Ar trebui ca aceasta testare sa aiba rolul de a ne orienta, daca am trecut prin boala, daca vrem sa stim ca in urma vaccinarii avem anticorpii protectori, sigur ca putem face testarea, dar testarea la aproximativ o luna din momentul rapelului.Este important sa stim ca in momentul in care facem testarea, ne intereseaza intervalul de referinta de la fiecare laborator, pentru ca lucrurile sunt diferte. In momentul in care avem o valoare pozitiva, trebuie sa luam in calcul ca ne intereseaza ce se va intampla in dinamica, adica, altfel spus, cat timp vor tine acesti anticorpi si trebuie sa luam in calcul ca ne intereseaza sa fie o perioada cat mai lunga, peste 6 luni, 12 luni, daca vorbim de imunitatea prin anticorpi, ne intereseaza si nivelul acestora.Este stiut ca in momentul in care am trecut prin boala si ne-am si vaccinat, este situatia in care cei mai multi dintre noi avem un titru important de anticorpi, nu conteaza sa facem o comparatie decat in cazul aceluiasi laborator, pentru ca lucrurile pot sa difere. Daca vorbim despre anticorpii neutralizanti anti-spike, conteaza sa ne uitam la intervalul de referinta pe care il are acel laborator si sa luam in calcul ca ar fi bine sa fie o valoare categoric mai mare fata de ce inseamna referinta, nu este suficient sa avem o valoare pozitiva, cu un nivel putin mai mare fata de ce da laboratorul ca fiind pozitiv", a declarat pentru News.ro dr. Adrian Marinescu.Adrian Marinescu spune ca exista o diferenta intre cei care s-au vaccinat si au trecut si prin boala si cei care nu au trecut prin boala si doar s-au vaccinat."Daca vorbim de anticorpii dobanditi in urma vaccinului, conteaza si face diferenta daca cineva a trecut prin boala, sau nu a trecut prin boala si doar s-a vaccinat. Au fost studii facute inclusiv in Romania, este unul chiar in cadrul unei clinici private, un studiu important, care face aceasta diferenta, dar sa luam in calcul ca, de multe ori, la nivelul laboratorului, de fapt nu este o masurare cantitativa a acestor anticorpi, ci este de fapt o masurare semi-cantitativa, si acesta este si motivul pentru care nu as face comparatii intre laboratoare, si, in plus, nu ma intereseaza valoarea efectiva, ci, in raport cu intervalul de referinta, si urmarirea in dinamica pentru o perioada de timp", subliniaza medicul."De exemplu, mi-am facut anticorpii la o luna din momentul in care m-am vaccinat, nu o sa ii repet inainte de 3 luni, chiar 6 luni, si voi face o comparatie ca sa vad ce se intampla de la momentul de la care am plecat, de la rapel, si apoi dupa 3 sau 6 luni, la acelasi laborator, ca sa am aceeasi referinta, acelasi mod de calcul.S-a spus ca la nivelul anticorpilor anti-nucleocapsida (acei anticorpi pe care ii avem cand am trecut prin boala), in momentul in care avem o valoare care depaseste 10 cel putin la acel moment, reprezinta un titru care ne asigura protectia, dar vorbim despre acel moment, nu despre lucrurile in dinamica, anticorpii se pot pierde in 3 luni. Cu cat este valoarea mai mare in raport cu nivelul minim de protectie, cu atat este mai bine pentru ca, in principiu, acesti anticorpi ne vor proteja mai mult timp.Spun in principiu pentru ca, stim bine, este si o imunitate celulara, care tine de limfocitele T, nu vorbim doar de anticorpi. In momentul in care laboratorul considera ca avem o valoare pozitiva, peste un anumit nivel, vom considera ca avem protectie, strict in acel moment, dar conteaza ce se intampla in dinamica.Cu cat am un nivel mai bun de anticorpi, este si motivul pentru care schema completa de vaccinare presupune o dubla administrare, ceea ce conteaza este sa am un nivel cat mai bun al acestor anticorpi si care sa ma ajute in timp, poate chiar 12 luni", a spus dr. Marinescu.Dr.Adrian Marinescu precizeaza ca persoanele care au facut si rapelul se pot infecta intr-un grad foarte mic, insa sunt cazuri de infectare dupa prima doza, pentru ca imunitatea nu este suficient dezvoltata"Este un procent destul de mic, mai ales dupa rapel, intr-adevar se poate intampla cand, imediat dupa prima administrare, cand nu avem imunitate suficienta, sa existe infectare, dar dupa rapel se intampla rar si oricum majoritatea cazurilor, daca nu toate, sunt forme usoare de boala.Nu este corect sa ne comparam intre noi anticorpii pe care ii avem. Fiecare are un status diferit, unii au trecut prin boala, unii s-au vaccinat, unii nu au reusit inca, comparatia o facem doar la nivel individual. Metodele folosite de laboratoare dau niste valori aproximative, nu este o masuratoare efectiva, e un nivel de orientare, nu absolut fix", a declarat pentru News.ro dr. Adrian Marinescu.Dr. Andrei Rogoz, medic infectionist, a explicat pentru News.ro ca atat el, cat si restul colegilor din unitatea sanitara in care lucreaza, s-au testat pentru anticorpi la acelasi laborator, cu ajutorul aceleiasi metode. Dr. Rogoz: "Sunt diferente foarte mari intre persoane cu acelasi profil, titrul de anticorpi poate sa-ti dea o indicatie de raspuns initial la vaccin, dar nu neaparat de mentinere a unei protectii""Intervalul intre pragul de pozitivitate al acestui test si valoarea maxima este foarte mare, este un test care are rezultate de la 50 la 80.000, raportabile in unitatile de masura utilizate, ceea ce face sa apara diferente destul de mari intre persoane cu acelasi profil, fie ca au trecut prin boala cu o perioada de timp relativ egala in urma, fie aflate la un interval similar de timp dupa cele doua doze de vaccinuri, este o mare variabilitate pe aceste rezultate. La 7-14 zile dupa rapel, pe acelasi kit, am facut un studiu pe primele 100 de persoane care lucreaza la noi in centru, iar valoarea medie era in jur de 30.000, cu limite de la 3-4000 pana la persoane care au avut peste 60.000", a afirmat medicul.El a subliniat insa ca, din pacate, au fost studii facute la nivel international care arata ca, desi poti raporta rezultatele in aceeasi unitate de masura, rezultatele variaza chiar si asa."Nivelul prag fata de care s-ar putea corela un raspuns clinic favorabil din punctul de vedere al expunerii la virus nu este inca precizat. Undeva peste 1000 -1500 se coreleaza cu un titru de anticorpi neutralizanti care a fost folosit de CDC (Centrul de Control al Bolilor din America), drept criteriu pentru selectarea plasmei de convalescent, de 1 la 160 (inseamna nivelul de dilutie al serului la care inca se remarca pe niste placi o inhibitie a replicarii virale intr-o anumita proportie), s-a considerat ca acesta este un titru mare de anticorpi neutralizanti, a fost pur si simplu un studiu, au fost ulterior studii care au monitorizat donatorii de sange sau alte persoane care fusesera pozitive, s-a observat ca titrul de anticorpi neutralizanti scade foarte mult, adica ajunge la 1/40, 1/10 in cateva luni de zile, deci titrul de anticorpi poate sa-ti dea o indicatie de raspuns initial la vaccin, dar nu neaparat de mentinere a unei protectii", a declarat pentru News.ro dr. Andrei Rogoz.