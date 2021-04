Tot ce trebuie sa stii despre un hardtop comercial

Hardtop-urile sunt disponibile in cateva modele: hardtop fara geamuri, hardtop cu geamuri laterale fixe sau culisante,cu usi laterale ce se deschid in sus si hardtop inalt.Alegerea hardtop-ului potrivit trebuie sa se faca in functie de nevoi si activitatea desfasurata cu autovehicolul in cauza. Pentru activitatile desfasurate in medii dure, cum sunt santierele de constructii sau exploatarile forestiere, recomandam varianta de hardtop fara geam, pentru a preveni accidentele cauzate de spargerea geamurilor.Pentru cei ce folosesc cabina zilnic pentru scoaterea echipamentelor de lucru, se recomanda hardtop-ul cu usi laterale, ce se deschid in sus si permit astfel manipularea incarcaturii din lateral, fara a fi nevoie sa urcati in bena.Pentru persoanele ce prefera sa isi transporte animalele de companie in bena masinii, ar fi indicat un hardtop cu geamuri laterale culisante, pentru a aerisi bena si a oferi, totodata, si siguranta animalului.Daca analizam piata de produse hardtop vom descoperi atat produse de calitate superioara cat si produse de calitate inferioara.Hardtop-urile de calitate superioara vin cu un sistem de evacuare a apei, astfel incat aceasta sa nu intre in cabina. Aceste canale de scurgere se afla de obicei pe cele doua parti laterale ale hardtop-urilor. Din pacate, multi producatori mentioneaza acest aspect in descrierea hardtop-ului fara a include, defapt, aceasta functionalitate.Hardtop-urile de calitate vin dotate cu sistem de prindere, lumina interioara ambientala, bare transversale si inchidere centralizata. Un hardtop de calitate inferioara nu ofera toate aceste functionalitati si vine cu fiabilitate scazuta in timp. Datorita fiabilitatii scazute, clanta, sistemele de inchidere si telescoapele se vor deteriora mult mai rapid.In functie de preferintele proprietarului se poate alege sistemul de fixare al hardtop-ului. Montajul prin gaurirea benei este recomandat pentru masinile ce au deja montat un capitonaj de bena cu protectie la margine. Sistemul de fixare fara gaurirea benei poate fi instalat odata cu capitonajele de bena sub margine.Inchiderea centralizata cunoscuta si ca inchiderea pe cheia masinii se intalneste la hardtop-uri high-end, de calitate superiora. Acest tip de inchidere este preferat datorita avantajelor: aveti nevoie doar de o cheie, butucul nu se va mai uza rapid si evitati blocarea yalei din cauza frigului sau a murdariei.De obicei, hardtop-urile sunt dotate cu lumina interioara LED, ce vine cu un comutator cu trei pozitii: aprins continuu, stins continuu si aprins in momentul deschiderii usii. Iar gama de hardtop-uri Smart Buy vine cu tehnologia de comutator micro-switch pentru a eficientiza aprinderea si stingerea luminii interioare a hardtop-ului.Acestea au fost cateva din caracteristicile esentiale ce ar trebui aprofundate inainte de a achizitiona un hardtop. Descopera multitudinea de modele de calitate superioara, fabricate de producatori consacrati pe nomadparts.ro.