Ghid complet pentru vaccinarea anti COVID-19 in etapa a III-a. Care sunt regulile, cum functioneaza lista de asteptare si ce sunt programarile estimative

Concret, etapa a III-a debuteaza pentru persoanele aflate in localitatile si municipiile cu o rata de incidenta cumulata de peste 4,5 la mia de locuitori , respectiv: municipiul Alba Iulia (2) - judetul Alba, municipiul Brasov (6) si localitatea Sampetru (1) - judetul Brasov, municipiul Cluj-Napoca (13) - judetul Cluj, municipiul Petrosani (2) - judetul Hunedoara, municipiul Zalau (2) - judetul Salaj si municipiul Timisoara (14) - judetul Timis.La nivelul fiecarui centru din localitatile mentionate anterior exista un anumit numar de locuri libere . Atunci cand acestea se ocupa, se activeaza o lista de asteptare in sistemul informatic. Persoanele care opteaza pentru un anumit centru dar nu reusesc sa prinda loc, sunt automat incluse pe lista de asteptare in centrul respectiv, in ordine cronologica.Astfel,Platforma ii va genera si un mesaj prin care va afla o data estimata pentru vaccinare in respectivul centru.Totusi, pentru a merge in linie cu strategia de vaccinare , prioritate la vaccinare vor avea cei trecuti de 65 de ani, bolnavii cronic, persoanele cu dizabilitati. Daca raman locuri libere intr-un anumit centru, atunci sunt notificate in ordine cronologica persoanele care sunt in lista de asteptare si apartin etapei a III-a."Intr-o lista de asteptare poti sa ai 100 de persoane, dintre care 5 sunt persoane vulnerabile, 3 care deservesc activitati esentiale, si restul sunt persoane din etapa a treia. Evident ca noi nu vom sta cu centrele goale si vor fi completate toate locurile cu persoanele care se afla in lista. Insa, prioritatea la notificare o vor avea persoanele vulnerabile si persoanele care, evident, sunt incluse in etapa a doua, pentru ca sunt multi care inca nu au reusit sa se programeze", a declarat medicul militar Valeriu Gheorghita , cooronatorul campaniei nationale de vaccinare.a fiecarui cabinet este, potrivit autoritatilor, de 60 de persoane pe zi, modalitatile de programare fiind cele deja cunoscute: individual, prin apartinatori sau prin directiile de asistenta sociala de la nivelul primariilor, prin intermediul platformei informatice, a medicului de familie/ curant, cat si prin call center sau la numarul unic 021.414.44.25.Mai exact, operatorul din call-center, in momentul in care va vedea ca locul pentru care persoana opteaza sa se vaccineze nu mai are locuri, o trece pe lista de asteptare si ii spune care este perioada estimata de vaccinare in care va fi notificata sa se vaccineze.Atunci cand se elibereaza locuri intr-un centru, persoana aflata pe lista de asteptare este sunata de operatori pentru a confirma daca isi doreste, intr-adevar, sa se imunzeze, operatorul urmand a confirma programarea, locul si ziua respectiva, precum si intervalul orar disponibil.Debutul etapei a III-a in localitatile unde incidenta depaseste 4,5 la mia de locuitori vine si cu o noutate pentru cei care au peste 16 ani, care pot fi de asemenea programati pentru vaccinare. Singurul ser cu care acestia pot fi imunizati, insa, este cel produs de, vaccinul care are indicatie de utilizare sub 18 ani.Prin urmare, centrele in care persoanele cu varste intre 16 si 18 ani pot fi programate sunt centre speciale, conform autoritatilor.In etapa a III-a de vaccinare se pot vaccina oamenii din populatia generala, iar prioritate au pana acum operatorii economici, cei din HoReCa, din industriile extractiva si prelucratoare, artistii, cei ce lucreaza in finante, persoanele private de libertate, bibliotecarii, cei ce lucreaza in domeniul cultural si cei din magazinele alimentare si din domeniul de vanzari.