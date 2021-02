Traditii si obiceiuri de Sfantul Valentin. Ce trebuie sa faca fetele nemaritate ca sa-si afle ursitul

O serie de traditii si obiceiuri sunt pastrate de Sfantul Valentin, printre care si o veche traditie anglo-saxona pentru fetele nemaritate care vor sa isi afle ursitul.De exemplu, de ziua Sfantului Valentin , indragostitii britanici obisnuiesc sa se intalneasca fara a stabili in prealabil acest lucru. Potrivit acestei traditii, in aceasta zi de 14 februarie pasarile isi aleg partenerii, iar ziua de 14 februarie este denumita "ziua casatoriei pasarilor".O traditie veche ce dateaza din anul 1800 este trimiterea de felicitari, in special intre partenerii care se iubesc in secret.Potrivit traditiilor anglo-saxone, in ziua Sfantului Valentin, pasarile isi aleg perechea. Se spune ca prima pasare pe care va vedea o fata in aceasta zi ii va prevesti cu ce barbat se va casatori.Daca va vedea o mierla, destinul ii va aduce in cale un preot, macaleandrul un marinar, pasarile cu pene galbene un barbat bogat, vrabia un fermier, pasarile cu pene albastre un barbat vesel, porumbelul un barbat iubitor, iar daca va vedea o ciocanitoare va ramane nemaritata.