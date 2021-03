Obiceiurile ciudate ale lunii martie in diverse regiuni ale tarii. Ce facem cu martisorul dupa ce nu il mai purtam ca sa nu atragem ghinionul

Moldova

Superstitiile lunii martie

Martisorul nu se arunca la gunoi dupa terminarea lunii martie deoarece aduce ghinion.

Martisorul se leaga cu un singur nod si are rolul de a apara de ghinion persoana care il poarta.

Mamele care pun copilului martisorul in piept sau la mana trebuie sa nu fie vazute de femei insarcinate. Se spune ca, daca femeia insarcinata vede aceasta scena, bebelusul se va naste cu un semn.

Daca oamenii fac treburi in gospodarie de intai martie, Baba Dochia va trimite gerul inapoi, astfel ca femeile nu trebuie sa spele sau sa dea cu matura, ci doar sa pregateasca mancarea.

In prima zi a lunii martie se consuma vin rosu pentru a asigura prosperitate tot anul.

Daca un om se cearta cu cineva sau se supara de intai martie, o sa ramana suparat pana la venirea toamnei.

- In Moldova, fetele sunt cele care daruiesc martisoare barbatilor pe intai martie, urmand ca ele sa primeasca abia pe opt martie, de ziua femeii.- Martisorul este purtat toata luna martie, iar apoi este prins de ramurile unui pom fructifer pentru a aduce belsug in casele oamenilor. In plus, cand este prins in pom, fata trebuie sa isi puna o dorinta, iar ea se va implini.- In Dobrogea, martisorul se poarta pana la venirea berzelor, iar apoi este aruncat spre cer, astfel incat norocul sa fie mare si sa prinda aripi.- In Transilvania, martisorul este purtat in primele doua saptamani ale lunii martie, iar apoi este prins de usi, de ferestre sau de coarnele animalelor domestice pentru a speria duhurile rele.- Fetele se spala cu apa de ploaie pentru a fi sanatoase si frumoase.- In Banat, fetele se spala cu zapada de intai martie pentru a fi iubite intotdeauna.- Fetele necasatorite se spala cu apa adunata pe frunzele fragilor din padure daca isi doresc sa se casatoreasca in anul respectiv.- In Bucovina, parintii leaga o moneda de argint sau de aur de gatul sau mana copiilor, de intai martie. Ea se prinde cu snur rosu si se numeste "martisor", "martigus" sau "mart". Astfel este asigurat norocul copiilor, fiind curati si sanatosi precum argintul la venirea primaverii.Mai exista o serie de superstitii care se aplica pe intreg teritoriul Romaniei si de care tin cont foarte multi oameni.