Traditii si superstitii de Florii. De ce e bine sa ne legam ramuri de salcie in jurul taliei si ce aliment nu trebuie sa lipseasca din meniu

Traditii in Duminica Floriilor

De unde provine traditia?

Obiceiuri in Duminica Floriilor

Superstitii de Florii

In Duminica Floriilor se sfintesc ramuri de salcie . Credinciosii se duc cu ele la biserica dimineata, iar preotul le sfinteste. Creanga de salcie trebuie sa fie pastrata langa icoana si se crede ca va apara oamenii din casa de boli si necazuri.In anumite zone ale tarii oamenii duc ramurile de salcie la mormintele rudelor, considerand ca asa o sa stie ca se apropie Pastele.In plus, ele pot sa fie legate si in jurul taliei astfel incat oamenii sa duca la bun sfarsit muncile campului cu usurinta.In Duminica Floriilor este dezlegare la peste, astfel ca acest aliment nu trebuie sa lipseasca din meniu.Dupa ce Iisus Hristos a fost rastignit, Maica Domnului a incercat sa ajunga la el, dar a fost nevoita sa treaca o apa mare. Salcia a fost singura care a ajutat-o sa treaca, astfel ca Fecioara Maria a binecuvantat-o.Ramurile de salcie sunt asociate si cu cele de finic si maslin cu care a fost Iisus Hristos intampinat la intrarea in Ierusalim.Oamenii din mediul rural urmeaza mai multe obiceiuri asociate cu Duminica Floriilor astfel incat sa le mearga bine tot anul.In unele regiuni, in toate casele se coace cate o paine din grau pentru fiecare membru al familiei, iar dimensiunea si forma este personalizata in functie de varsta. In plus, pe paini se fac forme de cruci din aluat. Ele trebuie sa fie date si de pomana oamenilor nevoiasi.La miezul noptii, fetele fierb apa cu busuioc, cu care trebuie sa se spele pe cap a doua zi ca sa aiba un par frumos si stralucitor. Apa trebuie sa fie aruncata la radacina unui par inflorit.Gospodinele isi mai scot de Florii hainele in curte si le scutura ca sa alunge raul.Fetele pot sa puna crengi de salcie sub perna ca sa se marite in anul respectiv.Crengile de salcie se pot pune si la pomii fructiferi si la vie, ca sa aiba rod, dar si la stupi, ca sa fie binecuvantate albinele.Cea mai cunoscuta superstitie de Florii este asociata cu prognoza meteo . Se spune ca asa cum o sa fie vremea in Duminica Floriilor, asa va fi si de Paste In plus, daca broastele canta de Florii, atunci vara o sa fie frumoasa.Oamenii nu trebuie sa planteze pomi in saptamana de dinaintea Floriilor deoarece acestia vor face doar flori, nu si fructe.Se spune si ca nu este bine sa te speli pe cap de Florii ca sa nu albesti prematur.