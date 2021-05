Trafic intens pentru camioane, la iesirea spre Ungaria. La Varsand se asteapta patru ore pentru formalitati

Potrivit Politiei de Frontiera Arad, " in punctele de trecere a frontierei de la granita comuna se inregistreaza timpi de asteptare ridicati pe sensul de iesire din tara pe arterele destinate acestor autovehicule"."In plus, autoritatile maghiare efectueaza verificari suplimentare pentru acest tip de mijloace de transport", precizeaza sursa citata.In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde de obicei dupa restrictiile impuse de Ungaria au fost inregistrate coloane de camioane pe 15 - 25 de kilometri pe autostrada pan-europeana, cu timpi de asteptare de zece ore, situatia de acum este mult mai buna si se asteapta aproximativ 90 de minute pentru controlul documentelor. Atat reprezentantii Politiei Autostrazi Arad, cat si cei ai Politiei de Frontiera Arad spun ca se asteapta in coloana pe o lungime de aproximativ un kilometru inainte de Nadlac II, unde au fost deschise sase artere de iesire din tara pentru traficul greu.La frontiera judetului Arad cu Ungaria, situatia cea mai grea este in PTF Varsand, unde timpul de asteptare pentru tranzitare este de patru ore, conform aplicatiei online care monitorizeaza traficul de la granite, de pe site-ul Politiei de Frontiera Romane. Aici sunt deschise trei artere de iesire pentru traficul greu.La Nadlac I si Turnu, tot in judetul Arad, nu sunt coloane de camioane si se tranziteaza in conditii obisnuite.In judetul Bors, conform aplicatiei, camioanele asteapta 140 de minute la PTF Bors I (trei artere de iesire din Romania pentru traficul greu) si 110 minute la Bors II (patru artere de iesire pentru traficul greu).In judetul Satu-Mare, in PTF Petea, soferii de camioane asteapta 300 de minute pentru a intra in Ungaria, aici fiind deschise doua artere de control.Conform Politiei de Frontiera Arad, a fost marit numarul arterelor de control pentru automarfare pe sensul de iesire din tara in toate aceste puncte de trecere, pentru a se reduce pe cat posibil timpii de asteptare.In primele ore ale zilei de marti, mai precizeaza sursa citata, politistii de frontiera de la granita cu Ungaria au efectuat formalitatile specifice pentru 5.000 de automarfare, dintre care 4.000 au fost pe sensul de iesire din Romania.Incepand de sambata, ora 23,00, circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone a fost oprita pe teritoriul Ungariei, masura fiind luata pentru ca in tara vecina au fost celebrate Rusaliile Catolice.