Circulatie restrictionata pe A2 Bucuresti - Constanta din cauza unor lucrari pe carosabil. Recomandarile politistilor rutieri

Restrictiile sunt valabile astfel:* in intervalul orar 08.30 - 17.00, pe sensul catre Bucuresti , este restrictionata banda a doua pe tronsonul kilometric 204 - 206, localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, pentru efectuarea de colmatari asfaltice;* in intervalul orar 08.30 - 16.00, pe sensul catre Bucuresti, este restrictionata a doua banda, la kilometrul 160, localitatea Cernavoda, judetul Constanta, pentru efectuarea de lucrari la parapetul median. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa reduca viteza in zona cu restrictii si sa semnalizeze din timp intentia de schimbare a benzii de circulatie.