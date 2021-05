Trafic rutier inchis sambata si duminica intre Rasnov si Poiana Brasov. Are loc Campionatul National de viteza in coasta

"Traficul rutier va fi inchis astazi, in intervalul orar 08:45 - 20:30, si duminica (08:45 - 18:30) pe DN 1E pe tronsonul kilometric 17 - 20 (orasul Rasnov - statiunea Poiana Brasov) pentru desfasurarea Campionatului National de viteza in coasta - Trofeul Rasnov", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Competitia, derulata sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, reprezinta unul dintre cele mai vechi concursuri sportive automobilistice atestate in Romania.La start, se vor alinia masini din mai multe clase, una dintre cele mai spectaculoase fiind cea la care participa monoposturi, dar nu vor lipsi nici masinile modificate sau cele apropiate din punct de vedere tehnic de echiparea din fabrica.Etapa de la Rasnov este a doua a Campionatului National de Viteza in Coasta.Look Sport+ va transmite in exclusivitate, duminica, incepand cu ora 13.00, Campionatul National de Viteza in Coasta de la Rasnov.