Traficul e suspendat temporar prin punctul de frontiera Portile de Fier I

Recomandari pentru soferi

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara le recomanda cetatenilor romani si straini care doresc sa tranziteze frontiera de stat prin PTF Portile de Fier I in respectivul interval orar sa foloseasca celelalte puncte de trecere a frontierei deschise in regim de trafic international de la frontiera cu Republica Serbia: PTF Portile de Fier II (judetul Mehedinti), PTF Naidas (judetul Caras-Severin), PTF Moravita si PTF Jimbolia (judetul Timis).Totodata, li se recomanda participantilor la trafic sa consulte aplicatia Trafic Online, disponibila pe pagina de internet a institutiei (www.politiadefrontiera.ro).Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara precizeaza ca tine permanent legatura cu autoritatile de frontiera sarbe si dispune toate masurile aflate in competenta, astfel incat, la reluarea traficului, controlul de frontiera sa se desfasoare fluent si operativ.