Tragedie in Ialomita. Doua femei au fost lovite de o masina pe trecerea de pietoni. Una dintre ele a murit

Potrivit IPJ Ialomita, accidentul s-a produs pe DN 2, in localitatea Movilita."Din verificarile efectuate a reiesit ca, in timp ce un barbat conducea un autoturism pe raza comunei Movilita, ar fi lovit doua femei care se angajasera in traversarea drumului prin loc special amenajat si marcat. O victima a fost transportata la spitalul din Urziceni, pentru ingrijiri medicale, iar cea de-a doua a decedat", au transmis politistii.Conducatorul auto a fost testat alcoolscop, rezultatul indicand o valoare negativa.Politistii efectueaza cercetarea la fata locului, iar traficul este blocat la ora transmiterii acestei stiri pe directia Bucuresti - Buzau.