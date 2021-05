Tragedie la Alba Iulia: o fata de 15 ani a murit dupa ce a cazut de la etaj

In varsta de 15 ani si jumatate, fata a fost transportata in stare extrem de grava la spital , unde insa, din cauza leziunilor suferite in urma caderii de la inaltime, a decedat."In cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, Luminita Prodan.Urmeaza ca ancheta sa stabileasca cu exactitate in ce imprejurari s-a produs tragedia. Nu ar exista suspiciuni ca fata ar fi fost impinsa. Anchetatorii merg pe varianta sinuciderii, existand, se pare, martori care ar sustine ca adolescenta s-ar fi aruncat de la etaj.Potrivit unei persoane aflate in zona imobilului in cauza, fata ar fi eleva in clasa a V-a si s-ar fi aruncat de la etajul al VII-lea sau al VIII-lea al unui bloc, avand telefonul in mana si masca pe fata.