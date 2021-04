Cum s-a petrecut tragedia de pe stadionul din Galati, unde un baietel de 10 ani a fost strivit sub un gard de beton. "A vrut sa iasa prin gaura si au cazut peste el doua placi"

La meciurile intre copii nu este necesara prezenta unei salvari

Baiatul, pe nume David, participa la un joc amical intre echipele de fotbal pentru copii Sporting Galati si Juniorul Barlad. In pauza, micutul a iesit de pe teren si s-a dus in spatele gardului vechi de beton."Erau doua jocuri amicale, ca si o competitie de copii: "Cupa iepurasului". Le-am cumparat niste medalii, niste cupe. Copilul s-a dus dupa o plasa, avem o plasa de protectie la stadion, nu a vazut nimeni cum s-a intamplat, nu stim, a bagat capul pe sub o placa de beton", a explicat Gelu Popescu, administrator al bazei sportive.Potrivit antrenorului, citat de Observatornews.ro, David si colegii sai au cerut sa mearga la toaleta."Au intrebat pe organizator unde sa mearga si acesta le-a zis sa se duca dupa gard. S-au dus printr-o gaura. (...) El a vrut sa iasa prin gaura si au cazut peste el doua placi", a povestit Ovidiu Mangu, antrenor, pentru Vremea Noua Galati.Potrivit regulamentului FRF , la meciurile intre copii nu este necesara prezenta unei salvari, ci doar a unui medic sau a unui asistent medical. Ambulanta a fost chemata la 11.30. Echipajul a incercat sa-l resusciteze chiar acolo, sub privirile tatalui, apoi l-a transportat la spital "In stop cardiorespirator adus de echipajul SMURD. Noi am continuat manevrele de resuscitare, insa a fost vorba de un traumatism deosebit de grav care a dus la decesul copilului in final", a explicat si medicul Sorin Sacagiu de la Spitalul de Copii Galati.Stadionul pe care s-a intamplat nenorocirea se afla chiar langa cel al echipei Dunarea Galati si este folosit de echipa mare doar la antrenamente.