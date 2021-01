Tragedie la Sinaia. Un ghid montan a murit in bratele colegilor sai de la Salvamont: A cazut din picioare

Barbatul a murit chiar in bratele colegilor sai de la Salvamont Sinaia, care fusesera chemati sa-i acorde primul ajutor.Potrivit martorilor, angajatul de la cabana Piatra Arsa insotea un grup de turisti cand i s-a facut rau si s-a prabusit brusc in zapada. Desi echipajul de interventie de la Salvamont a incercat sa-l resusciteze, barbatul nu a raspuns manevrelor de prim-ajutor care au durat aproape o ora."La ora 11:03 am fost anuntati ca o persoana se simte rau si a cazut din picioare in Saua Calugarului. Coboram drept de pe Furnica cu snowmobilul (panta cu inclinatie de 40 grade) astfel prima echipa de interventie ajunge la fata locului la 11:09. Evaluam si constatam ca persoana a intrat in stop cardio-respirator.Sunt initiate manevrele de resuscitare, efectuandu-se masaj cardiac si pentru cateva minute pacientul pare sa-si revina. Continuam masajul timp de 50 de minute. Din pacate tot ce ne-a mai ramas de facut a fost sa-l transportam la Cota 1400. Este o zi trista pentru ca un om al muntelui, pe care il stiam, a murit in bratele noastre.Echipa Salvamont Sinaia transmite sincere condoleante familiei. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", este mesajul postat pe pagina de Facebook a echipei Salvamont Sinaia.