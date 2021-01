Traian Basescu s-a vaccinat impotriva COVID-19 la Spitalul Militar "Carol Davila" din Bucuresti

"In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, domnul Traian Basescu, Presedintele Romaniei, in perioada 2004 si 2014, s-a imunizat impotriva COVID-19, in cursul acestei zile, la Centrul de vaccinare al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central << Dr. Carol Davila >> ", arata spitalul, intr-o postare sambata pe pagina de Facebook Prim-ministrul Florin Citu s-a vaccinat anti-COVID sambata, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar "Dr. Carol Davila", unde cu o zi in urma s-a vaccinat si presedintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul a venit la centrul de vaccinare imbracat cu un tricou inscriptionat cu mesajul "Impreuna invingem pandemia".