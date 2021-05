"Astazi, in jurul orei 12,50, ca urmare a unui fenomen meteorologic (descarcare electrica), tramvaiul KT4D, avand numarul de inmatriculare 106, a luat foc in statia CLF. Evenimentul s-a produs dupa ce toti calatorii debarcasera. ISU Dolj a intervenit la stingerea incendiului, programul de circulatie al tramvaielor nefiind afectat", a informat Regia de Transport Craiova.Potrivit ISU Dolj, in urma incendiului au ars materiale combustibile din componenta tramvaiului in proportie de 70%