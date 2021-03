Primarul Capitalei, despre achizitia de tramvaie noi: "Probabil o sa le avem in vara anului viitor"

Preturile biletelor

"Am facut niste pasi inainte, avem banii, avem fondurile europene, avem contract semnat pe fonduri europene, avem contract de cofinantare semnat cu BCR . Problema este ca din vina fostei administratii contractul nu s-a semnat in 2019 cand ar fi trebuit, s-a atribut acelei firme turcesti, a fost un litigiu la CNSC, apoi la Curtea de Apel Bucuresti. Am pierdut timpul si preturile au sarit", a declarat Nicusor Dan, luni, intr-o conferinta de presa.Primarul general a adaugat ca cel mai probabil anul viitor, in vara, vor sosi noile tramvaie."Au fost doua clarificari pe care Astra Arad le-a solicitat ANAP-ului pentru modificarea contractului de achizitie. Suntem in curs cu a treia clarificare si in masura in care ANAP ne da unda verde, sunt destul de optimist ca vom putea semna contractul cu Astra. Daca fosta administratie nu s-ar fi incapatanat sa dea nelegal contractul firmei din Turcia, in momentul asta aveam noi tramvaie in Bucuresti care ar fi inceput sa circule. Asa, probabil o sa avem in vara anului viitor", a declarat Nicusor Dan.Intrebat daca pretul biletelor la transportul in comun va fi modificat, Nicusor Dan a precizat ca inainte de a lua o astfel de decizie, este nevoie de alte lucruri care sa imbunatateasca acest tip de transport."Este o decizie care apartine Consiliului general. Eu imi doresc sa incepem prin doua lucruri: sa existe curatenie in mijloacele de transport in comun si acestea sa aiba un orar respectat. In momentul de fata avem un orar pe care teoretic ar trebui sa il respecte, avemun soft care ne spune in orice moment orice autobuz, troleibuz sau tramvai este in avans de ctteva minute.A lipsit acest organism care sa controleze devansurile si intarzierile mijloacele de transport. O sa incepem saptamana asta negocierile intre Primarie, ADI si STB pentru contractul de delegare in care vreau sa introducem sanctiuni si bonificatii pentru respectarea acestui orar. Vreau ca gradul de satisfactie sa creasca si in momentul in care va creste, putem sa discutam si de o modificare tarifara", a mai declarat Nicusor Dan.