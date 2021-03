Societatea de Transport Bucuresti anunta ca tramvaiele liniilor 1, 10 si 46 vor efectua opriri si in Pasajul Victoriei

"Pentru crearea unor conexiuni suplimentare de transport in Piata Victoriei, incepand de sambata, 20.03.2021, tramvaiele liniilor 1, 10 si 46 vor efectua opriri, in ambele sensuri, in noua statie "Piata Victoriei", amplasata in Pasajul Victoriei", a transmis, vineri seara, STB.Sursa citata a precizat ca accesul catre peroanele de statie va fi permis numai prin pasajul pietonal (in trepte) din parcarea situata in dreapta cladirii Guvernului Romaniei.Lucrarile la o noua statie de tramvai, situata in pasajul Victoria, au inceput pe 25 ianuarie. Statia va fi ulterior conectata cu statiile de metrou din zona, anunta Nicusor Dan.