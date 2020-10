Tramvaiul 41 isi reia traseul normal intre Ghencea si Casa Presei Libere incepand de luni

Statia Uverturii aflata pe sensul catre Piata Presei Libere va fi in continuare suspendata pana la finalizarea lucrarilor de modernizare a peronului, iar tramvaiele vor opri in statia Orsova, precizeaza STB.Linia de tramvai 41 a fost suspendata in perioada 21 - 25 octombrie pentru a permite Metrorex executarea unor lucrari de deviere a liniei pe o portiune din traseu, in scopul finalizarii pasajului pietonal de la statia "Parc Drumul Taberei" de pe Magistrala 5.