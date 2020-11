Cum justifica Transelectrica pana majora de curent aparuta in Bucuresti pe 24 noiembrie. Compania acuza blocarea achizitiilor

"Referitor la incidentul din 24 noiembrie de la statia Fundeni: aceasta statie a fost retehnologizata in perioada 2005-2007. Echipamentele principale au o durata de viata de 25 de ani, iar cele secundare de 10-12 ani. Avem in vedere extinderea si modernizarea statiei Fundeni, prin inlocuirea echipamentelor secundare. Transelectrica a initiat aceasta procedura de inlocuire a echipamentelor secundare, insa", a spus el, in conferinta online Focus Energetic.Potrivit acestuia, la prima procedura nu s-a prezentat niciun ofertant, iar la a doua procedura au fost depuse oferte la preturi foarte mari."Am incheiat a treia procedura de achizitie care a fost contestata in instanta, iar de sase luni este complet blocata. Ca o informatie de actualitate, ieri am primit decizia instantei definitiva ca am castigat si ca v", a subliniat Stanciu.Reprezentantul companiei a adaugat ca Transelectrica are un plan privind inchiderea inelului de linii de inalta tensiune a Bucurestiului, pe care il va prezenta spre aprobare in scurt timp Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie ( ANRE ).Marti dimineata, alimentarea cu electricitate in nordul si estul municipiului Bucuresti a fost intrerupta in urma unei avarii la Statia Electrica de Transformare 220/110 kV Fundeni."Marti dimineata, 24 noiembrie 2020, in jurul orei 8:26, s-a inregistrat o avarie in reteaua electrica de transport in Statia Electrica de Transformare 220/110 kV Fundeni, care a afectat alimentarea unor statii ale operatorului de distributie in partea de nord si de est a municipiului Bucuresti. Cea mai mare parte a consumului a fost realimentat pana la ora 8:37, realimentarea integrala asigurandu-se pana la ora 8:46", potrivit unui comunicat al Transelectrica.Din verificarile preliminare a fost identificata o cauza tehnica in circuitele secundare, analiza finala a avariei urmand a fi definitivata in cel mai scurt timp.