Transferarea fetitei cu arsuri de la Iasi la Bucuresti ar putea fi amanata. Medicii sustin ca exista un risc mare de infectie

Copila, in varsta de un an si noua luni, este in continuare in stare foarte grava, iar transferarea ei la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti ar putea fi amanata, pentru ca exista riscul de infectie in timpul transportului, a declarat duminica dimineata Lavinia Ionescu, purtatoarea de cuvant a spitalului din Iasi, citata de Digi24.ro Sambata seara se anuntase ca fetita in varsta de un an si 9 luni are arsuri pe 80-90 la suta din suprafata corpului.Impreuna cu fetita a fost adus si un baietel, care are arsuri pe 6 la suta din suprafata corpului, in general pe membre. El este stabil.