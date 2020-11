Transilvania, pe lista National Geographic a destinatiilor de vacanta pentru familie in 2021

Lista anuala a destinatiilor, lansata marti, cuprinde cinci categorii: sustenabilitate, familie, natura, aventura si cultura. Ea serveste drept sursa de inspiratie pentru viitoare calatorii, avand in vedere situatia incerta provocata de pandemie.Lista "Best of the World 2021" ofera 25 de locuri de luat in seama, selectate de echipa editoriala internationala.Cititorul va gasi, potrivit National Geographic, povesti care descriu "succesul in conservare, realizari in prezervare, rezistenta culturala si povesti ale unor comunitati care inving obstacole intimidante pentru a prospera in ciuda pandemiei".Categoria "sustenabilitate" cuprinde sase destinatii din Europa, Africa si Statele Unite - Alonissos (Grecia), Copenhaga (Danemarca), Noua Caledonie (Franta), Freiburg (Germania), Gabon (Africa Centrala) si Denver (Colorado, SUA).In sectiunea "familie" sunt incluse: England Coastal Path (sud-vestul Angliei), Transilvania (Romania), Space Coast (Florida, SUA), Hortobagy (Ungaria) si regiunea indigena din British Columbia (Canada).Pentru "aventura" au fost alese: Dominica (Caraibe), Svaneti (Georgia), Parcul national Los Glaciares (Argentina) si depresiunea Danakil (Etiopia).La categoria "natura": Isle Royale (Michigan, SUA), Yellowknife (Canada), Cerrado savanna (Brazilia) si Insula Lord Howe (Australia), iar la categoria "cultura": Guam, New Mexico (SUA), Bitoria-Gasteiz, Alava (Tara Bascilor, Spania), Gyeongju (Coreea de Sud), Tulsa (Oklahoma, SUA) si Tonglu (provincia Zhejiang, China).Despre Transilvania, National Geographic a scris: "descoperirea realului intr-un taram celebru pentru fantezie"."Unul dintre efectele secundare ale lui Dracula - roman al autorului irlandez Bram Stoker - a fost ca a transformat Transilvania, o regiune reala a Romaniei, intr-un taram mitic, << un loc blestemat din acest pamant blestemat, unde diavolul si copiii lui inca merg cu picioare pamantesti >>, asa cum a spus scriitorul. Avand in vedere ca Stoker nu a vazut vreodata locul cu ochii lui, a compilat mestesugit informatia pentru romanul lui din 1897 din carti scrise de calatori britanici".Sunt punctate de National Geographic unele lucruri corecte din romanul lui: frigaruile din carne de vita, mamaliga, vinul dulce de Medias, portul popular si amestecul cultural maghiari - saxoni - secui - vlahi."Ce a ratat Stoker e ca Transilvania ar trebui cunoscuta pentru aerul pastoral vechi european". Clujul si Brasovul reprezinta baze pentru explorarea Transilvaniei rurale cu pajisti inflorite, castele ca din cartile cu povesti si sate cu strazi pietruite.Pentru familii, un sejur la o ferma ar putea reprezenta o sansa de deconectare, de a petrece timpul facand plimbari in caruta, drumetii in Muntii Carpati si ajutand la munci din gospodarie.Farmecul bucolic al Transilvaniei l-a atras si pe printul Charles, a carui fundatie finanteaza proiecte de protejare a arhitecturii locale.