Transplantul de plamani in spitalele romanesti - un esec colosal. Istoricul unor politici total esuate

Radu Zamfir: "Spitalul pregateste dosarul de reacreditare"

Opt romani, pe lista de asteptare pentru un plaman

Medic: "Sunt curios cati vor fi salvati cu plamani din Italia"

Ce spun pacientii romani

Transplantul de plamani, marul discordiei in 2016

Plangeri penale si scandal

Anuntul legat de faptul ca Romania nu poate face in prezent transplant pulmonar a fost facut chiar de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , de numele caruia se leaga si precedentul scandal din domeniul transplantului de plamani. "Spitalul nu a mai cerut prelungirea acreditarii", a spus ministrul Vlad Voiculescu intr-o conferinta de presa.Totusi, medicul Radu Zamfir, seful Agentiei Nationale de Transplant , a explicat, pentru Ziare.com, ca a avut o discutie cu conducerea Spitalului Sfanta Maria din Capitala si ca in aceste momente se pregateste dosarul de reacreditare, in asa fel incat interventiile de transplant, cele mai putin complexe, sa poata fi totusi reluate in unitatea sanitara aflata in subordinea Primariei Capitalei."Au facut un singur transplant anul trecut. Reacreditarea e o formalitate care trebuie realizata ca sa fie totul conform legii. La interval de cinci ani, spitalele se reacrediteaza. Acel dosar se completeaza si in urma inspectiei Agentiei de Transplant se decide reacreditarea, daca toate conditiile sunt conforme. Din dialogul cu conducerea centrului, dosarul se pregateste si va fi inaintat in curand", a explicat directorul executiv al ANT.Potrivit medicului, pe lista asteptare pentru un transplant de plaman se afla opt pacienti romani. Insa, pentru ca nu toate cazurile acestea pot fi rezolvate aici, s-a mers pe incheierea unui acord cu Italia, unde pot fi operati cel mult cinci pacienti romani in decursul unui an."In prezent, centrul (Spitalul Sfanta Maria, n.red.) are niste cazuri de o complexitate mare, pe care nu le poate acoperi ca solutie terapeutica de transplant pulmonar. De asemenea, cazurile pediatrice nu pot fi rezolvate in unitatea medicala. Pentru toate aceste cazuri, in conditiile in care centrul este functional, a fost gandit si acest acord care e, practic, o plasa de siguranta pentru pacientii ce nu pot fi tratati in Romania", a completat chirurgul Radu Zamfir.Pe de alta parte, un alt medic implicat in transplantul de organe spune ca deja lista de asteptare a Italiei e suficient de lunga pentru ca pacientii romani cu o asemenea nevoie sa nu poata fi preluati in timp util."O sa mai discutam la sfarsitul anului sa vedem cati oameni au mers in Italia pentru a face transplant de plamani. Sunt curios cati vor fi salvati cu plamani din Italia pentru ca si acolo lista de asteptare este foarte lunga, transplantul pulmonar e un transplant dificil. La Spitalul Sfanta Maria au facut un singur transplant de plamani in 2020. A fost pandemia, au fost foarte multe probleme, numarul de donatori a fost mai mic si toti plamanii care au fost recoltati in Romania anul trecut au fost dusi in Eurotransplant. Daca nu are acreditare si apare un organ, nu se poate face transplant", a explicat specialistul.In ceea ce-i priveste pe pacienti, acestia par sa fie prinsi la mijloc in toata aceasta situatie."Se reduce sansa la o noua viata pentru pacientii care au nevoie de transplant pulmonar . Asa cum era Spitalul Sfanta Maria, totusi sa nu uitam ca in perioada 2016, de cand a izbucnit acel scandal pana in prezent a facut opt transplanturi de plaman. Din pacate, doi, din conditii care nu au avut legatura cu operatia, au murit. Dar sase dintre ei traiesc si acum. Avem nevoie de o strategie unitara in transplant", a declarat si Gheorghe Tache, presedintele Asociatiei Transplantilor din Romania.In 2016 situatia transplantului de plaman a fost incerta dupa ce intre conducerea Ministerului Sanatatii, la carma caruia se afla tot ministrul Vlad Voiculescu si managerul Spitalului Sfanta Maria, doctorul Narcis Copca, au existat foarte multe neintelegeri pe baza acreditarii unitatii sanitare pentru procedurile de transplant de plamani.La momentul respectiv, una dintre acuzatiile lansate la adresa spitalului a fost ca nu avea medici pregatiti si nici compartiment de pneumologie, insa expertii sustineau ca o astfel de sectie nu e necesara ci ca o colaborare, cum a si existat intre Spitalul Sfanta Maria si alte unitati sanitare din Capitala, era suficienta.Vlad Voiculescu a declarat in 2016 ca Spitalul Sfanta Maria ar fi obtinut acreditarea pentru efectuarea transplantului de plaman sub presiune politica, motiv pentru care a si trimis Corpul de Control pentru a efectua verificari. In urma controlului, s-a ajuns la concluzia ca pe langa o parte din echipamente, care lipseau, unitatea sanitara nu avea medici care sa faca interventiile de transplant."In loc sa primim o o medalie pentru ce am reusit sa facem, am ajuns sa fim huliti", a declarat la acel moment medicul Narcis Copca, managerul Spitalului Sfanta Maria. "La Spitalul Sfana Maria exista, de asemenea, alte probleme care ma fac sa cred ca transplantul de plamani in Romania, la Sf. Maria, nu este ceva ce ne-am putea dori si ar pune viata pacientilor", a spus Vlad Voiculescu la vremea respectiva.Ulterior, razboiul dintre cei doi a continuat, managerul Spitalului Sfanta Maria. In noiembrie 2016, medicul Narcis Copca a depus o plangere penala impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu, acuzandu-l ca a refuzat sa plateasca efectuarea unei operatii de transplant iar pacientul a murit. In plus, l-a acuzat pe Voiculescu de denigrarea unitatii sanitare.De cealalta parte, actualul ministru al Sanatatii, care chemase experti straini din Eurotransplant pentru a face o verificare a unitatii medicale, a anuntat public ca si el ii da in judecata atat pe fostul primar al Capitalei Gabriela Firea , cat si pe medicul Narcis Copca.