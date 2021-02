Ludovic Orban a anuntat o propunere prin care sa se deconteze doar un anumit numar de calatorii pentru studenti. Acestia critica intentia guvernului de a limita transportul gratuit

Punctul de vedere al studentilor

"Exista o propunere prin care sa se revina la vechiul sistem in care sa se deconteze un anumit numar de calatorii care sunt efectuate cu scopul deplasarii in localitatea in care isi efectueaza studiile studentii si nu sistemul de gratuitate totala care a fost introdus de PSD", a afirmat Ludovic Orban , intrebat luni la Parlament despre subiect.Chestionat daca este vorba de o decontare a 50% din pretul biletului, liderul PNL a raspuns:"Cand se va lua o decizie, aveti convingerea ca va fi prezentata public. M-ati intrebat pe mine ce discutii exista si exista o astfel discutie care din punctul meu de vedere va spun ca mi se pare corecta".Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a transmis a criticat pozitia lui Florin Citu , premierul Romaniei, care a vorbit, de asemenea, despre eliminarea gratuitatii studentilor la transportul feroviar.ANOSR critica ferm pozitia prim-ministrului Florin Citu de a discuta limitarea transportului gratuit al studentilor si solicita Guvernului incetarea imediata a acestor demersuri."Desi domnul prim-ministru si echipa sa nu si-au gasit timp de la investirea Guvernului sa discute problemele si prioritatile studentilor, acesta isi continua preocuparile avute in ultimii ani de a elimina aceasta facilitate pentru studenti", a transmis, luni, ANOSR.Studentii afirma ca " domnul Florin Citu revine repetitiv asupra eliminarii gratuitatii studentilor la transportul feroviar" si amintesc amendamentul depus de catre Florin Citu impreuna cu Eugen Teodorovici in anul 2017."Ulterior, senatorul Florin Citu de atunci a renuntat la amendament pe considerentul ca impactul bugetar este redus. Ne intrebam astfel: in contextul in care subventia nu a crescut din 2017 pana in prezent, ce a determinat razgandirea prim-ministrului?Coroborand beneficiile generate de gratuitatea la transportul feroviar pentru studenti, printre care cresterea echitatii accesului la invatamantul superior, a mobilitatii studentilor in scopuri didactice si de dezvoltare profesionala, beneficiile aduse mediului si incheind cu sprijinul esential acordat CFR Calatori prin aceasta masura, sunt imperioase mentinerea acestui drept si incetarea oricaror demersuri de limitarea acestuia", au mai transmis studentii.Acestia cer tuturor studentilor sa trimita o adresa la cabinetul prim-ministrului prin care sa solicite oprirea oricaror actiuni de limitare a acestui drept.Premierul a avansat a posibila limitarea calatoriilor studentilor pentru a reduce deficitul bugetar.