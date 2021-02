Tratamentul anti-COVID care l-a vindecat pe Donald Trump a fost aprobat in Europa. "Poate fi folosit pentru pacientii confirmati"

Majoritatea efectelor secundare au fost usoare sau moderate

Concret, terapia va putea fi utilizata in tratarea pacientilor infectati cu COVID-19 in anumite conditii."Agentia a concluzionat ca respectiva combinatie cunoscuta sub denumirea REGN-COV2 poate fi folosita pentru tratarea pacientilor confirmati cu COVID-19 care nu au nevoie de oxigenare suplimentara si care sunt in pericol sa dezvolte forme severe ale COVID-19", a anuntat EMA intr-un comunicat.Agentia a afirmat de asemenea ca recomandarea poate fi folosita ca un ghid in tarile Uniunii Europene pana la emiterea unei autorizatii de piata.EMA afirma ca decizia a fost luata in urma evaluarii datelor privind combinatia de medicamente casirivimab si imdevimab si ca rezultatele preliminare arata ca aceasta reduce incarcatura virala (cantitatea de virus din tesuturi) si ca a dus la mai putine vizite medicale legate de COVID-19.In ceea ce priveste efectele secundare majoritatea acestora au fost usoare sau moderate, afirma agentia.EMA a mai anuntat ca tratamentul va fi primi autorizare pentru piata dupa finalizarea ca evaluarii continue ("rolling review") demarate la 1 februarie.Cocktailul de casirivimab si imdevimab dezvoltat Regeneron a fost autorizat pentru folosirea de urgenta in SUA in noiembrie si a fost administrat fostului presedinte american Donald Trump