Vom dormi mai putin in aceasta noapte. Romania trece la ora de vara

Procesul de schimbare a orei nu este simultan in toate tarile din cauza diferentei de fus orar.Romania face parte dintre tarile in care a fost introdusa ora de vara, astfel ca ora 3.00 devine ora 4.00. Prin aceasta trecere, orarul de vara din Romania este corelat cu cel practicat in tarile membre ale Uniunii Europene si se aplica pentru perioada cuprinsa intre ultima duminica a lunii martie si ultima duminica a lunii octombrie (31 octombrie in 2021).Ora oficiala de vara, ora Europei Orientale la care trece tara noastra in noaptea de sambata spre duminica (27 spre 28 martie 2021), a fost introdusa in Romania pentru prima data in 1932. Pana in 1939, a functionat in fiecare an, intre prima duminica din aprilie, ora 00.00, si prima duminica din octombrie, ora 01.00 (ore locale). Intre anii 1941 si 1979 nu s-a mai folosit ora de vara, potrivit www.astro-urseanu.ro.In 1979, Romania a semnat Conventia fusurilor orare, iar, in 1997, a intrat in vigoare Ordonanta nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei, care la art (1) preciza ca: "In cadrul orarului de vara se stabileste ora oficiala de vara, decalata cu o ora in avans fata de ora Europei Orientale, aplicabila din ultima duminica a lunii martie, ora 3.00, care devine ora 4.00, pana la ultima duminica a lunii octombrie, ora 4.00, care devine ora 3.00".Eliminarea trecerii la ora de vara a fost pusa in discutie in ultimii ani. Dupa un sondaj realizat in tot spatiul comunitar, in perioada 4 iulie-16 august 2018, si in care au fost primite 4,6 milioane de raspunsuri (84% dintre respondenti au fost in favoarea renuntarii la schimbarea orei de doua ori pe an) din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, fiind cel mai mare numar de raspunsuri primite vreodata in cadrul unei consultari publice a Comisiei Europene, aceasta a propus in 2018 abolirea schimbarii sezoniere a orei.Eurodeputatii au votat, la 26 martie 2019, renuntarea la schimbarea orei de doua ori pe an, incepand cu 2021. Fiecare stat membru urma sa decida pe ce ora va ramane - ora standard sau ora de vara. Tarile care decid sa mentina permanent ora de vara ar trebui sa efectueze ultima schimbare in acest sens in ultima duminica din martie a anului 2021. Cele care prefera sa ramana la ora standard isi vor schimba ora pentru ultima data in ultima duminica din octombrie 2021, potrivit www.europarl.europa.eu. In situatia in care Comisia Europeana va observa ca deciziile privind ora pot afecta in mod semnificativ sau permanent functionarea in bune conditii a pietei unice, va putea introduce o propunere de amanare a intrarii in vigoare a directivei cu maximum 12 luni.Prin introducerea orei de vara s-a urmarit sa se beneficieze cat mai mult de lumina naturala (a Soarelui) si reducerea folosirii luminii artificiale. Benjamin Franklin a sugerat, in 1784, aceasta metoda, dar a fost aplicata, pentru prima data, in timpul Primului Razboi Mondial, in 1916, de cateva tari din Europa. Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand cu 1916 (intre 30 aprilie - 1 octombrie), potrivit www.timeanddate.com. Au urmat britanicii, care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai - 16 octombrie). Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Danemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania, potrivit Observatorului astronomic "Amiral Vasile Urseanu".Nu toate statele folosesc in acest moment ora de vara, iar perioada nu este aceeasi in toate care recurg la schimbarea orei. Tarile ecuatoriale si tropicale nu aplica aceasta ora, deoarece durata zilei este egala de-a lungul anului.