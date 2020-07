Trei asociatii condamna blamarea sau sanctionarea magistratilor care critica sistemul judiciar

"Judecatorii si procurorii, mai ales membrii CSM, care vorbesc despre problemele reale ale justitiei, despre cauzele care le-au generat si despre posibilele solutii, trebuie sustinuti si incurajati sa vorbeasca, nu blamati ori sanctionati in vreun fel. Criticile nu reprezinta excese de limbaj, depasiri ale obligatiei de rezerva, ci sunt reactii necesare pentru ca doar sistemele totalitare detesta si exclud critica, promovand doar unanimitatile", se arata intr-un document semnat de Asociatia Magistratilor din Romania ( AMR ), Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO).Potrivit celor trei asociatii, Justitia din Romania are probleme grave si nerezolvate de multi ani, iar cei care le cunosc cel mai bine sunt cei din interiorul sistemului. Primul pas pentru rezolvarea problemelor Justitiei il constituie recunoasterea si asumarea greselilor, nu blamarea celor care le arata, sustin reprezentantii celor trei asociatii.AMR, UNJR si AJADO au sustinut in mod constant ca orice critica solida, intemeiata pe fapte dovedite sau chiar pe indoieli rezonabile, este obligatorie si necesara, nu doar pentru sanatatea unui sistem social, ci pentru existenta insasi a democratiei."Apararea independentei Justitiei este rolul constitutional al Consiliului Superior al Magistraturii. Punerea in aplicare a acestuia se face prin activitatea fiecarui membru CSM, care are datoria de a spune adevarul in intregime si public despre sistemul judiciar, chiar si atunci cand acest adevar este neplacut, irita sau deranjeaza. Este ceea ce a facut judecatorul Gabriela Baltag, indeplinindu-si misiunea constitutionala. Concluzia se impune cu atat mai mult cu cat declaratia data a avut ca subiect apararea statutului magistratului, prin raportare la una dintre componentele importante ale independentei magistratului, astfel cum este consacrata si garantata de documentele internationale la care Romania este parte", mai precizeaza sursa citata.AMR, UNJR si AJADO isi reafirma determinarea de a sustine orice magistrat, judecator ori procuror, care aduce critici intemeiate sistemului judiciar, asemenea critici fiind necesare imbunatatirii functionarii Justitiei, ca serviciu public, in interesul fiecarui cetatean.