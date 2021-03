Trei femei au santajat un barbat cu divulgarea unor informatii confidentiale. Una a fost prinsa in flagrant in timp ce primea bani

Potrivit IPJ Covasna, una dintre femei a fost prinsa in flagrant in timp ce primea bani de la barbatul in cauza."In luna februarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati cu privire la faptul ca, in perioada noiembrie 2020 - februarie 2021, un barbat a fost santajat, solicitandu-i-se in repetate randuri diferite sume de bani pentru a nu se divulga anumite informatii despre el.In urma unui complex de activitati investigativ-informative desfasurate de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, au fost identificate trei femei banuite de savarsirea infractiunii. La data de 12.03.2021, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, impreuna cu politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Directiei Operatiuni Speciale , au prins in flagrant pe una dintre femei, dupa ce aceasta a primit o suma bani de la persoana vatamata", se arata intr-un comunicat al IPJ Covasna.Cele trei femei au fost retinute pentru o perioada de 24 de ore, iar fata de una dintre acestea instanta a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj in forma continuata.Celelalte doua femei sunt cercetate pentru complicitate la santaj in forma continuata.