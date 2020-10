Trei minore au fost gasite intoxicate cu fum in casa in care locuiau singure. Una a murit, iar celelalte doua se afla in stare grava

Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza in satul sucevean Bogata, comuna Baia, dupa ce pe un resou de incalzire ar fi cazut un material plastic, declasandu-se un incendiu, scrie Monitorul de Suceava Personalul de la Ambulanta Suceava deplasat la fata locului a gasit o fata in varsta de 16 ani, fara semne vitale si alte doua copile mai mici, de 8 si 12 ani, in stare de semi-inconstienta, fiind resuscitate.Fata mai mare a fost declarata decedata. Se pare ca aceasta era matusa celorlalte doua copile si avea grija de ele deoarece parintii acestora sunt plecati in strainatate.Cele doua fetite mai mici au fost preluate de ambulante si duse la Spitalul Judetean. Luni dimineata, cele doua fete erau intubate si ventilate mecanic. Medicii au precizat ca sunt in stare grava, dar au parametri stabili.O echipa complexa de cercetare formata din criminalisti ai politiei si judiciaristi s-a deplasat la locul tragediei.