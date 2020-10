Trei noi focare de COVID-19, identificate la Spitalul Municipal Campina si la doua firme din Prahova

Potrivit datelor furnizate de Prefectura Prahova, la Spitalul Municipal Campina, cinci cadre medicale din Sectia Obstetrica-Ginecologie au fost confirmate cu noul coronavirus. Personalul medico-sanitar s-a izolat, graficul de lucru in sectie a fost refacut, spatiile au fost dezinfectate, iar activitatea se desfasoara in conditii normale.Focare de coronavirus care includ zeci de persoane au fost constatate la doua firme, una din Ploiesti si alta din Aricestii Rahtivani."La agentul economic din Ploiesti, 31 de angajati din 212 testati au avut rezultate pozitive la testarea pentru identificarea SARS-CoV-2. Angajatii au fost testati in vederea efectuarii unui training in afara tarii pentru un proiect nou. Toti cei depistati pozitiv sunt izolati si sunt asimptomatici in prezent, iar contactii directi ai acestora au fost carantinati. Activitatea a fost reorganizata astfel incat sa nu afecteze procesul de productie si spatiile au fost igienizate", transmite Prefectura Prahova.In ceea ce priveste firma din localitatea Aricestii Rahtivani, din 25 de salariati care au fost testati au fost confirmati 17 angajati din 25 testati. Activitatea a fost reorganizata, spatiile igienizate, iar persoanele care au intrat in contact cu bolnavii sunt in carantina.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetului Prahova au fost diagnosticate cu COVID-19 un numar de 8.888 de persoane, iar dintre acestea 292 au decedat, conform raportarilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Prahova.In doar 24 de ore, de sambata pana duminica, au fost raportate 164 de noi infectari si au fost constatate sase decese asociate infectarii cu SARS-CoV-2. Este vorba despre trei femei cu varste de70, 71, 82 ani si trei barbati de 56, 65, 69 ani, cu comorbiditati.