Trei pacienti cu COVID-19, intubati, transportati din Bucuresti cu o aeronava la Sibiu, in sectia ATI a spitalului Militar

Pacientii urmeaza sa fie transferati cu ambulanta SAJ C si SMURD C, pe sectia ATI la Spitalului Militar de Urgenta Sibiu.La nivelul judetului Sibiu pe sectia de COVID-ATI, inainte de acest transfer, erau libere trei locuri in cadrul Spitalului Militar, un loc in cadrul SCJU Sibiu si patru locuri in cadrul Spitalului de Pediatrie Sibiu, a precizat sursa citata.Autoritatile au transmis joi, 17 decembrie, un nou raport privind evolutia coronavirusului in Romania. 107 de decese si 5.697 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 1.297 de pacienti.Municipiul Bucuresti a ajuns pentru prima data in ultimele zile la sub 1.000 de cazuri noi. Joi, 17 decembrie, au fost raportate 906 noi imbolnaviri, reprezentand 15% din totalul de 5.697 de cazuri confirmate astazi.